Antoine Dupont de retour, le XV de France se lâche

C'est désormais confirmé, Antoine Dupont fera son grand retour à la compétition lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud. Ce vendredi, Fabien Galthié a annoncé sa composition d'équipe et Dupont retrouve son poste de titulaire et son brassard de capitaine. Une grande nouvelle pour le XV de France qui a d'ailleurs fait réagir plusieurs joueurs.

Alors qu'on avait quitté Antoine Dupont face à la Namibie, blessé au visage, on va le retrouver dimanche soir pour la rencontre face à l'Afrique du Sud. Il s'en est passé des choses depuis. Le demi de mêlée du XV de France est en effet passé par la case opération pour soigner sa fracture au visage et à peine quelques jours plus tard, il a retrouvé les terrains d'entraînement. Evoluant désormais avec un casque, Antoine Dupont est de nouveau en forme et c'est bien évidemment une bonne nouvelle avant le choc de ces quarts de finale face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre.

« A 100% même s'il porte un casque »

Passés en conférence de presse après Fabien Galthié et Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Thomas Ramos et Charles Ollivon ont réagi au grand retour de leur coéquipier. Le demi d'ouverture du XV de France a de son côté confié : « Toute l'équipe est contente de le retrouver. Toujours un plaisir d'évoluer avec lui, facile de s'adapter à son jeu. On n'a pas changé de choses par rapport à lui. Il a le même rôle qu'au début de la compétition. Il va tenir son rôle. Ça change pas mal de choses. On a confiance en tous nos 9. Antoine nous donne beaucoup de confiance. Il est capable de faire de grandes différences, il amène une crainte chez les adversaires. Il est à 100% même s'il porte un casque ».

« Tout le monde est content »