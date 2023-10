XV de France : Dupont épargné, il a trouvé la solution

Alexis Brunet

Le XV de France va disputer dimanche soir son quart de finale de Coupe du monde, face à l'Afrique du Sud. Une rencontre pour laquelle Fabien Galthié pourra finalement compter sur Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus sera même titulaire, de quoi aborder cette rencontre un peu plus sereinement. Le demi de mêlée sera toutefois surveillé par les Sud-Africains, et il pourra même être ciblé par ces derniers. Mais le joueur du Stade Toulousain a la solution pour échapper à ses adversaires, faire beaucoup plus jouer ses coéquipiers, et donc éviter davantage les plaquages, comme il le fait depuis quelque temps maintenant.

Le 21 septembre dernier, toute la France a tremblé. Lors du match face à la Namibie, Antoine Dupont était contraint de laisser sa place peu après le début de la seconde période, à cause d'un contact involontaire au visage, suite à un plaquage du capitaine adverse, Johan Deysel. À ce moment-là, un doute planait quant à la présence du capitaine des Bleus pour une possible phase finale. Certains échos affirmaient même que la Coupe du monde pouvait être déjà terminée pour le demi de mêlée.

Antoine Dupont s'est fait opérer

Pour espérer revenir à temps pour les quarts de finale, Antoine Dupont a décidé de mettre les gros moyens. Victime d'une fracture maxillo-zygomatique, le demi de mêlée s'est très vite fait opérer. S'en est suivi du repos, puis une reprise progressive de l'entraînement. Aujourd'hui le capitaine des Bleus semble s'être remis à 100% de cette blessure, comme il l'a confirmé lui-même en conférence de presse. Toutefois, le joueur du Stade Toulousain portera quand même un casque face à l'Afrique du Sud, sur recommandation plus que poussée de son chirurgien.

XV de France : L’Afrique du Sud s’enflamme après le retour de Dupont https://t.co/boxniYgFA5 pic.twitter.com/WTx5dF932i — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Dupont évite beaucoup plus les plaquages