France - Afrique du Sud : L’impérissable souvenir d’Abdelatif Benazzi…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

L’affiche des quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby qui oppose le XV de France à l’Afrique du Sud réveille naturellement le souvenir de 1995 et de l’essai valide refusé à Abdelatif Benazzi. La légende tricolore profite de l’événement pour s’associer à une noble cause. Explication.

Il est impossible d’évoquer un France – Afrique du Sud à un fan de rugby sans que le souvenir de 1995 remonte à la surface. Ce 17 juin 1995 est en effet une date marquante dans l’histoire tricolore puisqu’elle porte en elle le douloureux souvenir d’un essai valide, non accordé par l’arbitre. Un essai marqué par le légendaire Abdelatif Benazzi lors de la Coupe du Monde organisée par l’Afrique du Sud de Nelson Mandela. Inoubliable…

