Coupe du Monde : La star de l'Irlande dit stop, les All Blacks se lâchent

Arnaud De Kanel

Au terme d'un match sensationnel, les All Blacks sont venus à bout de l'Irlande samedi soir au Stade de France (28-24). Pourtant outsiders avant le début de la rencontre, les Néo-Zélandais ont récité leur rugby et ont donc mis fin à la carrière de Jonathan Sexton. Homme fort de ce choc au sommet, le capitaine Sam Cane a rendu hommage à l'ouvreur du Trèfle.

C'est un match qui fera date dans l'histoire du rugby. Après un duel haletant, les All Blacks ont fait chuter l'Irlande (28-24), pourtant considérée comme la meilleure nation au monde depuis deux ans. Le XV du Trèfle se heurte à nouveau à son plafond de verre et repart à Dublin bredouille. Cette défaite marque également la fin de carrière de Jonathan Sexton qui avait annoncé sa retraite une fois la Coupe du monde achevée. Pas à son aise samedi soir, l'ouvreur irlandais pourra se consoler avec les mots du capitaine néo-zélandais Sam Cane.

«Je mesure combien cela doit faire mal à Sexton»

« Il a connu tellement de réussite et de succès avec l’Irlande. C’est difficile de parler des autres joueurs. Chez nous, il y a aussi des mecs iconiques auxquels nous pourrions dire adieu en cas de défaite.... Je sais que leur objectif, avant de se retirer, est simplement de gagner cette compétition. Le plus important donc, avant de penser à eux, c’est le résultat. Mais je mesure combien cela doit faire mal à Sexton de ne pas avoir remporté ce match », a confié Sam Cane en conférence de presse. Toujours aussi classe, le troisième ligne des All Blacks a salué la carrière de Jonathan Sexton.

«Félicitations Jonny pour ta carrière exceptionnelle»