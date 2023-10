France - Afrique du Sud : La journée du seizième homme vers le Stade de France

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Depuis ce matin les supporters du XV de France convergent vers le Stade de France pour soutenir les Bleus. Déguisés, coiffés ou colorés, ils seront au rendez-vous pour jouer le seizième homme. Le petit plus qui fera peut-être gagner les Bleus.

8h00 ce matin, en gare de Matabiau à Toulouse. La plupart des passagers du train de 8h28 ont leurs billets aussi pour le Stade de France. Les maillots bleus et les bérets vissés sur la tête ne trompent pas. Les puristes reconnaissent même, discrètement, la famille d’Anthony Jelonch qui monte à bord en gare d’Agen. Le fiston est titulaire ce soir avec le numéro 6. Et d’autres rames, tout aussi pleines, se rajoutent à Bordeaux, avec tout autant d’afficionados de l’ovalie et du XV de France, maillot bleu sur le dos, et peinture bleu-blanc-rouge sur les joues. Direction la capitale, comme des milliers du supporters, depuis d'autres trains, d’autres régions, d’autres gares. C’est comme un pèlerinage qui se répète chaque week-end. Le même qu’à Lille, Marseille ou Lyon pour les rencontres de poule. Le même que pour le match d’ouverture à Saint-Denis face aux All Blacks. Le même que pour tous les matches de préparation ou pour le Tournoi. Là où sont les Bleus, le peuple suit, en masse.

Les Bleus auront besoin de 🅥🅞🅤🅢 🇫🇷🔥 #FRAvAFS💙 Vous avez été exceptionnels lors de la phase de poule, on compte sur votre soutien ce soir @StadeFrance 🎆 !#UnisPourUnRêve #XVdeFrance #RWC2023 pic.twitter.com/pr8MOomr2s — France Rugby (@FranceRugby) October 15, 2023

Des milliers de coqs, Obélix et Davy Crockett

Arrivée à Montparnasse, la voix d’Antoine Dupont résonne dans les enceintes de la SNCF et rappelle si besoin que la Coupe du monde se joue en France. La marée de bleu inonde alors la fourmilière de la capitale. Paris est si grand, les trajectoires divergent pour mieux se retrouver plus tard sur le parvis du Stade de France. Dans les rues, le Bleu se mélange alors à quelques verts, autour d’un verre, sur les terrasses. Malgré la baisse de température, c’est encore l’été dans les têtes. Le soleil s’infiltre entre les immeubles. Dans les rues, il y des Sud-Africains, antilope sur le poitrail. D’autres sont Irlandais et épongent leur tristesse de l’élimination de la veille. Pour ce soir, ils n'ont pas encore fait leur choix. Des écharpes noires All Blacks circulent aussi rue Montorgueil avec le sourire des gens heureux. Des Écossais passent, sans le kilt. Pour certains, l’affiche du soir n’est pas la bonne, mais ils iront quand même au stade. Plus tard dans l’après-midi, sur le quai de la ligne 13, la foule est plus dense. Une demi-douzaine d’Obélix attende le métro. Il y a aussi des coqs, des super-héros, des arbres, des insectes, des crètes d’iroquois, des perruques de Davy Crockett, des toques de cuisiniers… Les supporters ne manquent jamais d’imagination pour détourner le dress code.

Des centaines de « Marseillaise » en une seule journée