Dupont : Il annonce une grande nouvelle pour le XV de France

Arnaud De Kanel

Moins d'un an après un succès mémorable au Vélodrome, le XV de France est de nouveau opposé à l'Afrique du Sud. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un Test-Match, mais bien d'un quart de finale de Coupe du monde. Une rencontre de la plus haute importance, qui marque le retour à la compétition d'Antoine Dupont. Et le demi de mêlée est plus motivé que jamais si l'on en croit Philippe Saint-André.

Antoine Dupont fait son retour ce dimanche ! Trois semaines après sa blessure à la mâchoire, le demi de mêlée va tenir sa place pour défier l'Afrique du Sud en quart de finale du Mondial. Et alors que beaucoup émettent des doutes sur sa condition physique, Philippe Saint-André assure de son côté que Dupont est en pleine forme.

«Quand tu as joué au rugby, tu sais qu’on ne peut pas te cibler»

L'ancien sélectionneur du XV de France a récolté des informations au sujet d'Antoine Dupont ces dernières heures et il les a divulgué sur le plateau des Grandes Gueules du Sport ce dimanche matin sur RMC . Tout d'abord, il refuse de croire que les Springboks cibleront volontairement son visage. « Quand tu as joué au rugby, tu sais qu’on ne peut pas te cibler, surtout le visage. Sinon, c’est carton rouge. Il faut comprendre qu’il y a l’arbitrage vidéo en plus des autres arbitres et que les Boks se retrouveront à 14 si Dupont est blessé », a lâché Philippe Saint-André, avant d'annoncer une grande nouvelle sur l'état de santé du capitaine du XV de France.

«On sait que Dupont est à 100%, j'ai des infos de l'intérieur»