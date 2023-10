XV de France : L’Afrique du Sud fait monter la pression avant le choc

Axel Cornic

C’est un véritable choc qu’attend le XV de France en quart de finale, puisque c’est tout simplement le Champion du monde en titre qui se met en travers de sa route, avec l’Afrique du Sud. Les Springboks semblent d’ailleurs être plus motivés que jamais avant d’affronter une équipe qui les avait défaits il y a moins d’un an.

C’est peut-être le quart de finale le plus attendu. Hôte de cette Coupe du monde et favori pour le titre final, le XV de France va en effet affronter l’Afrique du Sud, qui a été sacrée il y a quatre ans au Japon... et qui semblent décidés à défendre leur titre !

XV de France : Dupont comme Zidane, la sortie de Deschamps https://t.co/gvsN6wj9do pic.twitter.com/W6BRjiyH5u — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

« Il n'y a donc pas de seconde chance »

Présent en conférence de presse, l’adjoint du sélectionneur Jacques Nienaber a prévenu les Français. « Il s'agit de la phase finale, il n'y a donc pas de seconde chance. C'est un match important contre le pays hôte. Je pense que ce match est bien plus important que celui joué contre l'Irlande. Et nous savons que si nous ne nous montrons pas à la hauteur demain, cela pourrait signifier la fin du tournoi pour nous. Nous ferons donc en sorte d'être à la hauteur » a expliqué Mzwandile Stick.

« Nous sommes déjà passés par là et nous comprenons le défi »