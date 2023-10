Deschamps sous le charme d’une star du XV de France

Axel Cornic

Amateur de rugby, Didier Deschamps a été aperçu aux côtés du XV de France lors de sa préparation à la Coupe du monde et comme n’importe quel autre spectateur, il suit de près la compétition. Il semble d’ailleurs avoir eu un coup de cœur pour l’une des stars de l’équipe de Fabien Galthié !

Natif du Pays basque, Didier Deschamps a toujours eu des liens étroits avec le rugby, même s’il a choisi d’écrire sa légende dans l’univers du ballon rond. Avec cette Coupe du monde, il est d’ailleurs le premier fan du XV de France de Fabien Galthié, qu’il a d’ailleurs côtoyé ces deniers mois.

Une surprise face au XV de France ? L’Afrique du Sud répond https://t.co/lIqo8n2PQG pic.twitter.com/FOKgtJqoSY — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

« J’observe un peu tout »

Dans un entretien accordé au Parisien ce samedi, Didier Deschamps avoue être un observateur avisé des matchs du XV de France. « J’observe un peu tout. Il est impossible de prétendre exister dans ce sport sans cette capacité d’impact, cette aptitude à être performant dans les phases de conquête en touche et en mêlée. Pour avoir le plus de munitions possible, il faut se montrer efficace dans ces phases de jeu spécifiques » a confié le sélectionneur de l’équipe de France de football.

« Comment ne pas être admiratif de la capacité de Ramos à enfiler les pénalités et les transformations ? »