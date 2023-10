La France Championne du monde, Deschamps livre la recette à Galthié

Axel Cornic

Champion du monde en tant que joueur en 1998, puis en tant que sélectionneur en 2018, Didier Deschamps sait mieux que n’importe qui comment remporter un titre. A l’occasion de la Coupe du monde il se prête au jeu et livre quelques secrets à son homologue Fabien Galthié, qui rêve de décrocher le trophée Webb Ellis avec le XV de France.

Au rugby, la France a souvent atteint la finale de la Coupe du monde. Trois fois pour être précis et le résultat a toujours été le même, avec une défaite à la clé. Mais Fabien Galthié compte bien casser cette malédiction, avec un XV de France plus favoris que jamais, qui plus est à domicile.

XV de France : Blessure, retour… Les vérités d’Antoine Dupont https://t.co/nbQPqfrPUX pic.twitter.com/oyNMjFi8ef — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

« Tu ne peux pas prétendre au titre suprême sans posséder du talent dans tous les secteurs, mais... »

Dans un long entretien accordé au Parisien , Didier Deschamps s’est exprimé au sujet des atouts que doit posséder un collectif, pour viser un titre mondial. « Tu ne peux pas prétendre au titre suprême sans posséder du talent dans tous les secteurs. Mais cela ne suffit pas. Certains joueurs sont supposés être décisifs et prendre davantage la lumière tel Antoine, ou Ntamack avant de se blesser. Ça vaut encore plus pour le football » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France de football.

« Dans tous les sports collectifs, c’est la même chose : la force collective sera toujours supérieure à la force individuelle »