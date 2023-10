Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Pays de Galles - Argentine

Arnaud De Kanel

Le premier quart de finale de cette Coupe du monde opposera le Pays de Galles à l'Argentine ce samedi au Stade Vélodrome de Marseille (17h00). Profitant d'un tirage clément, au moins jusqu'en quarts, les deux équipes peuvent donc atteindre les demi-finales, chose inespérée pour elles si elles avaient fait parti des groupes A et B. Il ne reste plus qu'à en profiter.

Lorsqu'on voit qu'une équipe comme l'Ecosse n'a pas pu, ne serait-ce, sortir de son groupe et que le Pays de Galles et l'Argentine, deux équipes que le XV du Chardon aurait sans doute écarté sans trop de souci, on se dit qu'elles ont bien de la chance de se retrouver ici avec l'espoir d'aller encore plus loin.

Un gros coup à jouer pour le Pays de Galles et l'Argentine

On ne donnait pas cher de la peau des Gallois avant le début de la Coupe du monde dans ce groupe C homogène, mais force est de constater qu'ils ont répondu présents. Les hommes de Warren Gatland ont remporté leurs quatre matchs de poule et ils retrouvent donc l'Argentine ce samedi soir à Marseille pour décrocher le quatrième billet de leur histoire en demi-finale, malgré une dynamique inquiétante il y a encore un mois. « Quand on regarde ce parcours, depuis des années, le pays de Galles peut être fier. J’ai toujours dit que j’appréciais particulièrement la coupe du Monde parce qu’elle nous offre du confort dans notre travail. C’est la seule fois où l’on se rapproche des conditions que l’on retrouve dans les clubs. Et bien évidemment, on voit de gros progrès. Des choses changeront après cette coupe du Monde, pour notre pays, car des joueurs se consacreront à d’autres objectifs. Une nouvelle demi-finale serait un grand aboutissement pour ce groupe de joueurs, surtout, comme vous l’avez dit, après ce Six Nations marqué par une possible grève, des soucis de contrat, des questions d’argent… Tous les soucis extra-sportifs sont derrière, nous avons pris un autre élan dans cette compétition ! Avec la confiance accumulée, le pays de Galles est désormais dangereux pour toutes les équipes », se félicite le sélectionneur du XV du Poireau.

Coupe du monde de Rugby : Un scénario fou pour le XV de France ? https://t.co/Xl76O5ZIBS pic.twitter.com/DFQH2IjbsM — le10sport (@le10sport) October 13, 2023



En face, l'Argentine a déçu. Les Pumas restaient pourtant sur un Rugby Championship très encourageant où ils avaient tenu tête aux trois meilleures nations de l'hémisphère sud. Mais voilà, le Mondial c'est autre chose et on l'a bien vu en poule, notamment face à l'Angleterre qui était tout aussi malade que les Gallois. L'Argentine vise une troisième qualification pour les demi-finales ce samedi soir.

Horaire et diffusion TV de Pays de Galles - Argentine

Le coup d'envoi sera donné par le Sud-Africain Jaco Peyper à 17h00 depuis le Stade Vélodrome de Marseille. La diffusion de cette rencontre est revenue à France 2 .

Les compositions pour Pays de Galles - Argentine

La composition du Pays de Galles : 15. L. Williams ; 14. Rees-Zammit, 13. North, 12. Tompkins, 11. Adams; 10. Biggar, 9. Davies ; 7. Reffell, 8. Wainwright, 6. Morgan (cap); 5. Beard, 4. Rowlands; 3. Francis, 2. Elias, 1. Thomas.



Les remplaçants gallois : 16. Lake, 17. Domachowski, 18. Lewis, 19. Jenkins, 20. Tshiunza, 21. T. Williams, 22. Costelow, 23. Dyer.



La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Cubelli ; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez ; 5. Lavanini, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Bruni, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.