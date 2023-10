XV de France : Une catastrophe est redoutée par Bernard Laporte

Axel Cornic

Ancien sélectionneur du XV de France ainsi qu’ancien président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte s’est exprimé sur le quart de finale qui attend le XV de France ce dimanche, face à l’Afrique du Sud. Pour lui c’est certain, le résultat de ce match déterminera la suite de l'engouement populaire autour de cette Coupe du monde.

Après une phase de poules surtout agitée par les blessures, le XV de France rentre dans le vif du sujet. Ce dimanche, les hommes de Fabien Galthié vont devoir affronter les Champions du monde en titre pour continuer de rêver à un premier titre mondial dans l’histoire du rugby tricolore. Et en cas de défaite face à l’Afrique du Sud, les conséquences pourraient être désastreuses.

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France face à l’histoire https://t.co/YOZIN5W8wc pic.twitter.com/2aYoDEtt3q — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

« Je me suis dit que le rugby était devenu une priorité chez les Français ! »

C’est en tout cas ce que pense Bernard Laporte, qui a accordé un long entretien à la chaîne viàOccitanieTV . « Si on venait à perdre, le soufflet de la Coupe du monde va s’arrêter, c’est une évidence. Cette semaine, combien de personne m’ont arrêté dans la rue en me demandant si Antoine Dupont allait jouer. Je me suis dit que le rugby était devenu une priorité chez les Français ! » a expliqué l’ancien sélectionneur du XV de France.

« L'équipe de France a énormément de responsabilités »