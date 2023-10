Le XV de France a trouvé le secret pour gagner la Coupe du monde de rugby

Arnaud De Kanel

Pour la première fois depuis 2011, le XV de France est armé pour remporter sa première Coupe du monde. Mais à la différence de leurs ainés, les coéquipiers d'Antoine Dupont sont beaucoup moins expérimentés. En revanche, ils peuvent s'appuyer sur une confiance inébranlable qui leur donne la certitude de «battre n'importe qui» et qui pourrait leur permettre de décrocher le graal selon Thierry Dusautoir.

Jamais le XV de France n'a paru aussi armé pour décrocher sa première étoile. La sélection tricolore a connu des belles générations mais celle-ci est plus dorée que les précédentes et en plus de cela, le Mondial se dispute à domicile. Tous les ingrédients sont réunis pour que les Bleus remportent la première Coupe du monde de leur histoire. Et à la différence de 2011, date à laquelle remonte la dernière finale disputée par le XV de France, la confiance est de la partie.

La confiance à toute épreuve des Bleus, le secret pour gagner ?

Ce facteur pourrait bien faire pencher la balance en faveur du XV de France si l'on en croit Thierry Dusautoir. Présent dans les couloirs de la rédaction de L'Equipe pour répondre aux questions d'une dizaine de lecteurs, l'ancien capitaine a insisté sur ce point. « Il y a dans cette équipe de la confiance collective, construite depuis quatre ans. Ils ont peut-être moins d'expérience que nous en 2011 mais ils ont la certitude de pouvoir battre n'importe qui », a lâché Thierry Dusautoir. A cette confiance s'ajoute également des individualités fortes.

«Il y a quelques extraterrestres dans cette équipe»