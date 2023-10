Une surprise face au XV de France ? L’Afrique du Sud répond

Alexis Brunet

Dimanche soir, le XV de France va affronter l'Afrique du Sud, en quart de finale de Coupe du monde. Les Springboks ont déjà annoncé leur composition, et il y a quelques surprises. Selon le manger général de l'Équipe de France, Raphaël Ibañez, il pourrait y avoir d'autres surprises dans la composition sud-africaine avant le coup d'envoi. Cela a été contredit par un membre du staff sud-africain en conférence de presse.

Après une phase de groupe sans faute, le XV de France a rendez-vous avec les quarts de finale. C'est l'Afrique du Sud qui sera opposée aux joueurs de Fabien Galthié, dimanche soir au Stade de France. Pour l'occasion, Antoine Dupont sera de retour. Le capitaine des Bleus a même été annoncé titulaire, aux côtés de Matthieu Jalibert en charnière.

Une composition sud-africaine avec quelques surprises

Pour défier le XV de France, l'Afrique du Sud a réservé quelques petites surprises dans sa composition d'équipe. Alors que l'on pouvait attendre une charnière composée de Pollard et De Klerk, c'est finalement la paire Libbok-Reinach qui a été choisie. Des choix forts qui ont étonné le staff des Bleus, à commencer par le manager général, Raphaël Ibañez. Ce dernier a affirmé en conférence de presse se préparer à de possibles changements, juste avant le coup d'envoi, d'après des propos relayés par RMC Sport . « On pourrait être surpris jusqu'au coup d'envoi. On se prépare à tout. »

Le XV de France surpris par l’Afrique du Sud, il dénonce une supercherie https://t.co/JulRAy0y0D pic.twitter.com/eTmktIVLzQ — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

L'Afrique du Sud répond à Ibañez