XV de France : Ce nouveau petit secret qui fait la force des Bleus...

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Pour optimiser sa performance durant cette Coupe du monde, le XV de France a mis en place une stratégie de préparation mentale qui permet aux joueurs de rester lucides et confiants quoi qu’il arrive. C’est le secret de la bulle des Bleus.

Vous avez surement remarqué ce petit rituel que les Bleus opèrent à chaque point encaissé. Ensemble, en cercle, sous les poteaux, ils se connectent, respirent, se calment. Ils échangent peu de mots, sinon quelques ondes positives. C’est le rituel de la bulle. L’expérience permet aux joueurs de diminuer la tension du match et de garder une posture droite et la tête haute. Jamais un joueur de l’équipe de France ne baisse la tête. Jamais il n’émet une critique. De l’extérieur, le langage corporel n’indique aucune faille à l’adversaire. Et cela cultive l’apparence indestructible de ce XV de France.

⏳ 𝐉-𝟑 avant notre 1/4 de finale de Coupe du Monde ! 🇫🇷🇿🇦 #UnisPourUnRêve #XVdeFrance #RWC2023 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/GwMLKYmPzS — France Rugby (@FranceRugby) October 12, 2023

« En recherche de maîtrise à tous les niveaux »

Rien n’est laissé au hasard. Depuis plusieurs années, la Fédération Française de Rugby a mis en place un pôle de préparation mentale et d’accompagnements à la performance. Il se caractérise notamment par la présence de psychologues au sein même du staff de l’équipe de France qui animent par exemple des entretiens individuels avec les joueurs. La dimension psychologique et l’optimisation émotionnelle sont désormais au centre même de la préparation des matches. Pour l’équipe de France, c’est Mickaël Campo, chercheur en psychologie du sport et préparateur mental qui a la charge du pôle. « Il travaille à nos côtés et suit les joueurs individuellement , explique Karim Ghezal, l’entraîneur de la touche du XV de France. Il est avec nous, notamment le lundi, quand on effectue des exercices sur la gestion de la compétition, des émotions en cours ou en fin de match, ce sont des choses que l’on essaye d’aborder le plus possible durant la semaine. On est vraiment en recherche de maîtrise à tous les niveaux. L'essentiel, c'est que les joueurs prennent une décision commune, qu'ils sachent comment la prendre et comment gérer les moments chauds du match ».

« La bulle, c’est donner du calme au milieu de la tension »