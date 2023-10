Coupe du monde de Rugby : C’est tendu au XV de France !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le XV de France jouera le match le plus important de son année - pour le moment - lors du quart de finale face à l'Afrique du Sud. Fabien Galthié a présenté ce vendredi l'équipe qui démarrera dimanche et a expliqué qu'en plus d'avoir beaucoup de respect pour cette nation, la tension commençait à naître au sein du groupe France.

Jouer contre l'Afrique du Sud a forcément une saveur particulière pour Fabien Galthié, qui a évolué dans ce pays en tant que joueur en 1995, dans le club de False Bay RFC, déçu de ne pas avoir été retenu pour la Coupe du monde 1995. C'est notamment pour cette raison qu'il leur voue encore aujourd'hui un profond respect, qu'il faudra mettre de côté dimanche.

«C'est une équipe qui nous a beaucoup inspiré»

En conférence de presse ce vendredi, pour annoncer les joueurs titulaires du XV de France face à l'Afrique du Sud, Fabien Galthié a évoqué le match à venir : « C'est une équipe qui nous a beaucoup inspiré, qu'on a beaucoup suivi pour comprendre leur vision, leur engagement. Ils portent sur eux le symbole d'un pays que nous aimons. J'ai vécu là-bas, j'ai beaucoup appris. Jouer contre cette équipe à Paris, c'est magnifique. L'enjeu est de jouer simplement au rugby avec plaisir, en équipe, avec ambition. On a envie de relever ce défi. »

«Ce serait mentir de dire qu'on ne sent pas de tension»