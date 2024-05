Top 14 : Urios se fixe un nouvel objectif

Arnaud De Kanel

L'ASM continue sa marche en avant. Tombeurs dans la douleur de Castres samedi, les Auvergnats sont sauvés et joueront bien en Top 14 l'an prochain. Ils occupent désormais la huitième place du classement et leur manager Christophe Urios ne souhaite pas la quitter, son objectif étant désormais de finir dans les huit premiers.

Le multiplex aura tenu toutes ses promesses. Samedi, l'ASM l'a emporté face à Castres et double son adversaire du week-end afin d'occuper la 8ème place du Top 14. Christophe Urios veut aller de l'avant et souhaite installer son équipe dans les huit premiers de ce championnat.

Stade Toulousain : Antoine Dupont peut vaincre une malédiction https://t.co/fIIMZdK3Kf pic.twitter.com/qTFx0G90lb — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

«Le point de bonus était également important dans la course au top 8»

« C’était un match difficile où je nous ai trouvés très laborieux et épuisés mentalement. C’est l’une des premières fois où je nous ai vus comme cela. Il ne faut pas oublier qu’on a fait trois matchs de phase finale. On était sans ressort. On n’était pas pétillant. Aller chercher le bonus dans ces conditions c’est bien ! Ce groupe avance. On a dominé en marquant vite mais je m’attendais à un autre match. Je suis content d’être en week-end ce soir ! Le point de bonus était également important dans la course au top 8. Mes joueurs sont étonnants dans un sens comme dans l’autre ! On va maintenant se régénérer. La semaine va être bénéfique pour tout le monde. Ce match était le dernier d’une longue série », a déclaré le manager de Clermont en conférence de presse avant d'afficher son nouvel objectif.

«On vise le top 8»