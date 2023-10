Coupe du monde de Rugby : La polémique est relancée pour le XV de France ?

Jean de Teyssière

Cinq jours après la terrible désillusion du XV de France et sa défaite en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29), l'arbitrage de Ben O'Keeffe a souvent été pointé du doigt. World Rugby a revisionné le match et a noté plusieurs erreurs d'arbitrage lors de cette rencontre. Sur cinq erreurs majeures, trois ont été sifflées contre les Bleus, ce qui a grandement participé à la défaite française.

La frustration était terrible pour Antoine Dupont après l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde (28-29) : « Il y a beaucoup de déception, de frustration, mais il nous tarde de revoir les images : je pense qu'on va avoir encore plus de frustrations. Il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à siffler et qui ne l'ont pas été. Je ne sais pas si le match se perd à ce moment-là mais, dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir une pénalité : quand on a une avancée de 60 mètres et qu'on ralentit un ruck… Je n'ai pas envie de faire l'aigri qui râle sur l'arbitre parce qu'il a perdu le match, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. »

L'arbitre a fait cinq erreurs majeures

D'après Midi Olympique , World Rugby aurait revisionné le match entre la France et l'Afrique du Sud et aurait regardé attentivement l'arbitrage du Néo-Zélandais, Ben O'Keeffe. Et la conclusion ne va pas calmer les plus remontés par cette défaite puisque l'institution aurait repéré au moins cinq erreurs majeures dans cette rencontre.

...dont trois contre le XV de France

Sur les cinq erreurs, trois ont été commises contre le XV de France. La première intervient dès la 17ème minute de jeu, lors d'un déblayage dangereux de Pieter-Steph Du Toit, qui assène un coup de tête à Jonathan Danty. Il aurait alors dû être sanctionné d'un carton jaune. La deuxième intervient cinq minutes plus tard, lors de la désormais célèbre transformation de Thomas Ramos. World Rugby reconnaît que la course de Chelsin Kolbe a démarré avant celle de Ramos. La transformation aurait donc dû être à retirer, avec l'interdiction pour les Sud-Africains de réaliser une course pour gêner le tireur. La dernière erreur, sans doute la plus impactante, intervient à la 68ème minute. Le Sud-Africain Kwagga Smith réalise un grattage illicite sur Cameron Woki alors qu'il avait les mains au sol. Ben O'Keeffe accorde à cet instant une pénalité à l'Afrique du Sud, qui sera décisive alors qu'elle aurait dû être accordée aux Bleus...