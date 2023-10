Coupe du monde de Rugby : Incroyable, l’Angleterre défend la France

Axel Cornic

Cette Coupe du monde 2023 nous a livré des quarts de finale de très haut niveau, mais il y en a un qui retient l’attention et c’est celui de la France contre l’Afrique du Sud (28-29). Et c'est le cas même de l’autre côté de la Manche, puisque l’ancien international anglais Mike Tindall a pris fait et cause pour le XV de France.

Certaines images continuent à hanter les fans français. Depuis la défaite face à l’Afrique du Sud, les débats n’arrêtent pas et c’est souvent l’arbitrage de Ben O’Keffe qui est critiqué, même si on peut également revenir sur certains mauvais choix fait par le XV de France. Mais Fabien Galthié et ses hommes ont peut-être trouvé leur meilleur défenseur...

XV de France - Afrique du Sud : Nouveaux doutes sur cette action litigieuse ? https://t.co/C6UJHpe9p2 pic.twitter.com/93UHJ1OIBi — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

« Je voulais tellement que la France arrive là où elle mérite d’être »

En Angleterre ! Lors du podcast The Good, The Bad and The Rugby , Mike Tindall a en effet annoncé qu'il était totalement derrière le XV de France. « J’étais plus ému par ce match que par le match anglais. Je voulais tellement que la France arrive là où elle mérite d’être. Ils méritaient de gagner ce match » a expliqué l’ancien trois-quart centre, Champion du monde avec le XV de la Rose en 2003.

« L'Afrique du Sud a perdu sur toutes les statistiques dans tous les domaines »