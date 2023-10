XV de France - Afrique du Sud : Nouveaux doutes sur cette action litigieuse ?

Axel Cornic

L’élimination du XV de France a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, avec notamment une grosse polémique autour de l’arbitrage de Ben O’Keeffe. Plusieurs situations sont en effet pointées du doigts, avec notamment la transformation tentée par Thomas Ramos et contrée par Cheslin Kolbe, qui aurait pu faire basculer la rencontre.

Depuis ce dimanche 15 octobre, le rugby français est hanté par des images du quart de finale face à l’Afrique du Sud. Il y a des phases de rucks, le carton jaune d’Eben Etzebeth ou encore le coude en avant de Jesse Kriel sur un Antoine Dupont casqué et sortant d’une opération au visage. Mais c’est un autre moment qui cristallise toute la colère française...

« Ça ne m’était jamais arrivé »

Il s’agit de la course de Cheslin Kolbe face à son ancien coéquipier toulousain Thomas Ramos, que certains estiment irrégulière. Le Sud-africain est en effet accusé d’avoir entamé sa course trop tôt, alors qu’il aurait selon certains dû attendre que le Français entame sa prise d’élan. « Au moment où je tape, je sens qu’il est sur moi. Ça ne m’était jamais arrivé » a avoué Ramos, après le match. « A moi de regarder pourquoi ça m’arrive, malheureusement, pourquoi ce soir. C’est comme ça ».

Et si Kolbe n’était pas en faute ?

Depuis, plusieurs angles d’image viennent conforter ou bien contredire cette version d’un Kolbe parti en situation de faute. C’est le cas avec celles récemment publiées par World Rugby sur les réseaux sociaux ! On y voit en effet l’ailier sud-africain partir au moment où Thomas Ramos bouge les épaules et donc entame sa routine de buteur. Or, le règlement stipule que chaque signe montrant le début d’une certaine prise d’élan autorise l’adversaire à agir et ce, même s’il n’a pas bougé les jambes.