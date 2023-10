XV de France : Polémique sur l’arbitrage, des nouvelles images font débat

Hugo Chirossel

Deux jours après, l’élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (28-29) est encore dans toutes les têtes. Parmi les actions litigieuses qui ont fait débat après la défaite des Bleus, il y a le contre de Cheslin Kolbe, sur la tentative de transformation de Thomas Ramos. Et les nouvelles images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ne risquent pas d’arranger les choses.

Une page qui va être dure à tourner. Le XV de France a vu son Mondial à domicile s’arrêter prématurément dimanche dernier, au stade des quarts de finale. Une rencontre face à l’Afrique du Sud qui aura été serrée jusqu’au bout, mais qui a tourné en la faveur des Springboks . Il y a malgré tout plusieurs actions qui ont fait polémique et l’arbitrage de Ben O'Keeffe a été remis en question.

Nouvelles images du contre de Kolbe

Parmi les questions qui ont fait débat, on retrouve notamment le contre de Cheslin Kolbe, sur la tentative de transformation de Thomas Ramos. Sur le réseau social X , anciennement Twitter , Grégory Lamboley, ancien joueur du Stade Toulousain, a publié une vidéo de cette fameuse action, prise depuis les tribunes, juste derrière les poteaux de l’Afrique du Sud. Une vidéo qui risque de ne pas atténuer les débats, car on peut clairement voir Cheslin Kolbe partir avant que Thomas Ramos n’ait démarré sa course d’élan.

Pour se faire du bien.sous un meilleur angle 🤦‍♂️🤔 🏎️🚀 pic.twitter.com/ap4PltqXsL — Greg Lamboley (@greglamboley) October 16, 2023

«Je connais sa manière de taper et ça m’a aidé»