XV de France : Le verdict est tombé pour Fabien Galthié

Le XV de France a dit adieu à ses espoirs de titre mondial dimanche soir en s'inclinant en quart de finale, face à l'Afrique du Sud. Mais pas de quoi remettre en question pour autant l'avenir de Fabien Galthié, qui honorera son contrat à la tête des Bleus, qui court jusqu'en 2028.

Considéré comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde 2023, qui se déroule de surcroît sur ses terres, le XV de France a finalement chuté dimanche soir dès le stade des quarts de finale contre l'Afrique du Sud (28-29). Une grande désillusion pour les Bleus , et comme pour toute élimination sur le plan international, l'avenir du sélectionneur pourrait faire débat...

« La question ne se pose absolument pas »

Mais Florian Grill, le patron de la FFR, a rapidement mis les choses au clair en ce qui concerne le futur de Fabien Galthié : « La question de son avenir à la tête du XV de France ne se pose absolument pas. Nous sommes sur la même ligne avec Jean-Marc Lhermet (vice-président en charge du haut niveau). Fabien, c’est une très belle rencontre. J’ai été très positivement impressionné par tout ce que j’ai vu du fonctionnement de cette équipe et de ce staff. Ce n’est pas la défaite d’un soir qui change quoi que ce soit », assure-t-il.

Galthié confirme, il va rester