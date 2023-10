XV de France : Galthié fait une annonce importante après la désillusion

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du Monde dimanche soir, face à l'Afrique du Sud, Fabien Galthié affiche un discours très clair sur son avenir à la tête des Bleus. Et le sélectionneur national assure qu'il continuera d'honorer son contrat, qui court jusqu'en 2028.

Au terme d'une course poursuite complètement folle, le XV de France a finalement dit adieu à ses rêves de Coupe du Monde dimanche soir face à l'Afrique du Sud (28-29), et ce dès le stade des quarts de finale. Un match donc les décisions arbitrales font déjà polémique, mais l'essentiel est désormais ailleurs, et les Bleus vont devoir préparer leur avenir. Toujours avec Fabien Galthié à la tête du navire ?

Le XV de France est maudit en Coupe du monde, voilà la preuve https://t.co/gbOux3GcXR pic.twitter.com/4YYZhTLTga — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Galthié répond cash sur son avenir

Interrogé en conférence de presse après l'élimination du XV de France, dimanche soir, Fabien Galthié a lâché une réponse claire au sujet de son avenir : « Si cette défaite peut remettre en cause mon avenir à la tête de l’équipe ? Non j'ai un contrat qui court jusqu'à juin 2028 », indique l'entraîneur des Bleus, qui devrait donc rester en place en vue de la prochaine Coupe du Monde, en 2027.

La FFR confirme