XV de France : Danty esquive une polémique après l’Afrique du Sud

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France est tombé de haut dimanche soir, en chutant en quart de finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Et alors que l'arbitrage de cette rencontre est au centre du débat, Jonathan Danty a évoqué le sujet tout en évitant soigneusement de remettre de l'huile sur le feu.

C'est un fait, l’arbitrage du Néo-Zélandais Ben O’Keefe fait beaucoup parler après l’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, dimanche soir, face à l’Afrique du Sud (28-29). Antoine Dupont n'a pas hésité à monter au créneau pour dénoncer certains décisions arbitrales qu'il juge totalement inappropriées, et de son côté, Jonathan Danty a évoqué le sujet sans pour autant entretenir la polémique.

XV de France : Thomas Pesquet s’en mêle et crie au scandale ! https://t.co/OmZNFiHmZx pic.twitter.com/2dlmaGqMxP — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Danty se prononce sur l'arbitrage

Interrogé après la rencontre, Danty a notamment rebondi sur l’exclusion temporaire d’Eden Etzebeth à la 40e minute : « C’est un tournant positif pour les Sudaf, ils ont un carton jaune et n’ont pas pris pas de point. Le match a duré 80 minutes et je ne sais pas combien il y a eu de cartons ? Il y aurait pu en avoir peut-être un peu plus, je ne dirais pas de quel côté. C’est toujours délicat », indique le centre du XV de France.

« L’histoire du XV de France va continuer »