Deux joueurs du XV de France arrêtent tout !

Ce n'est probablement pas la fin attendue par le XV de France. Très ambitieux pour la Coupe du monde qui se déroulait sur leurs terres, les hommes de Fabien Galthié ont chuté en quart de finale à l'issue d'un match magnifique, mais surtout très frustrant face à l'Afrique du Sud, conclu par une défaite d'un petit point (28-29) et surtout un arbitrage largement commenté. Mais le sélectionneur des Bleus souhaite déjà passer à autre chose et se projette sur les prochaines échéances. Sans Uini Atonio et Romain Taofifenua qui prennent leur retraite internationale.

🇫🇷 Romain 🇫🇷 Uini🇫🇷 Laurent🇫🇷 Thibault🇫🇷 Karim🇫🇷 Philippe📖 Votre histoire avec le #XVdeFrance se termine ce soir, mais nous sommes 𝐟𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐮𝐬 et de tout ce que vous avez donné pour cette équipe. 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕. 💙#RWC2023 #XVdeFrance… pic.twitter.com/GxTzEnD2px — France Rugby (@FranceRugby) October 15, 2023

Atonio et Taofifenua prennent leur retraite internationale

« Il y a une équipe de France qui va continuer à jouer. Le premier match du Tournoi des VI Nations ce sera contre l’Irlande à Marseille. Les joueurs vont continuer à jouer et à se développer. Il y a deux joueurs qui arrêtent, ça c’est sûr, ce sont Uini Atonio et Romain Taofifenua. Pour le reste, ce qu’ont vécu les joueurs, cela fait partie de l’écriture et du livre de l’équipe de France », assure Fabien Galthié en conférence de presse.

Le staff de Galthié va beaucoup changer

Et ce n'est pas tout. Si les autres joueurs resteront à disposition de Fabien Galthié, une partie du staff va également quitter le XV de France. Laurent Labit, entraîneur de l’attaque des Bleus, Thibault Giroud, directeur de la performance, Karim Ghezal, co-entraîneur de la conquête et le kiné Philippe Turblin arrêtent également et quittent le staff des Bleus.