Une star du XV de France signe déjà pour 2027 !

Titularisé dimanche soir par Fabien Galthié, Jonathan Danty n'a pas réussi à éviter l'élimination du XV de France en quart de finale, face à l'Afrique du Sud. Et malgré l'amertume liée notamment à l'arbitrage de ce match, le centre des Bleus se projette déjà sur la prochaine Coupe du Monde, qui aura lieu en 2027.

Le scénario aura été cruel jusqu'au bout pour le XV de France, qui s'est finalement incliné d'un petit point (28-29) dimanche soir en quart de finale de la Coupe du Monde, face à l'Afrique du Sud. Certains Bleus n'ont pas manqué de pointer l'arbitrage de ce match, et c'est notamment le cas de Jonathan Danty qui s'interroge sur certaines décisions qui ont plombé le XV de France.

« C’est toujours délicat »

« Le match a duré 80 minutes et je ne sais pas combien il y a eu de cartons ? Il y aurait pu en avoir peut-être un peu plus, je ne dirais pas de quel côté. C’est toujours délicat. Ce n’est pas l’arbitrage qui nous a fait perdre le match, c’est notamment les 14 points qu’on donne aux Sudaf », assure Danty. Mais malgré sa déception, le 3/4 centre du XV de France se projette déjà sur l'avenir en sélection, et notamment la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra en 2027.

« Il y en a encore une dans quatre ans »