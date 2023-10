XV de France : Galthié menacé après l’Afrique du Sud ? La FFR fait une annonce

Hugo Chirossel

Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe du monde dimanche soir face à l’Afrique du Sud (28-29), le parcours du XV de France s’est arrêté prématurément. Un échec qui ne remet pas en question l’avenir de Fabien Galthié à la tête des Bleus. Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, a pris la parole à ce sujet et a conforté son sélectionneur.

Une défaite qui va laisser des traces. L’élimination face à l’Afrique du Sud dimanche soir en quart de finale de la Coupe du monde a du mal à passer du côté du XV de France. Pas de quoi remettre tout en question pour autant. Auprès du journal Le Parisien , Florian Grill s’est exprimé sur l’avenir de Fabien Galthié, dont le contrat court jusqu’en 2028, après le prochain Mondial.

«Ce n’est pas la défaite d’un soir qui change quoi que ce soit»

« La question de son avenir à la tête du XV de France ne se pose absolument pas. Nous sommes sur la même ligne avec Jean-Marc Lhermet (vice-président en charge du haut niveau). Fabien, c’est une très belle rencontre. J’ai été très positivement impressionné par tout ce que j’ai vu du fonctionnement de cette équipe et de ce staff », a déclaré Florian Grill. « Ce n’est pas la défaite d’un soir qui change quoi que ce soit. Je regarde les 4 dernières années, la progression de l’équipe de France est phénoménale, cette équipe est encore jeune. Aujourd’hui, je ressens surtout de la tristesse pour les joueurs, le staff et Fabien (Galthié). Le résultat n’est pas à la hauteur du travail accompli depuis 4 ans, ça ne récompense pas cet investissement mais il ne faut absolument pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Le travail accompli depuis 4 ans reste absolument remarquable . »

«Je pense qu’on a vraiment le meilleur entraîneur»