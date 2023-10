Arbitrage XV de France - Afrique du Sud : La Fédération veut un changement radical

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le XV de France s'estime une nouvelle fois lésé par l'arbitrage en Coupe du monde, après la défaite contre l'Afrique du Sud (28-29) dimanche soir, Florian Grill, le président de la FFR, compte bien remédier à cette situation. Il annonce sa volonté de faire en sorte que le rugby français pèse beaucoup plus dans les instances internationales.

Dimanche soir, le XV de France a connu une nouvelle grosse désillusion en Coupe du monde. Battus d'un point par l'Afrique du Sud (28-29), les hommes de Fabien Galthié quittent leur Mondial avec un goût d'inachevé. Mais Florian Grill veut retenir le positif. « Merci à nos bleus et au staff. Ils ont incarné comme jamais les valeurs du rugby : respect, solidarité, loyauté, esprit d’équipe, résilience aussi. Des valeurs dont la société a besoin et qui doivent nous réunir. Le résultat d’un soir ne remet pas en cause le travail de 4 années! », écrit le président de la FFR sur X (anciennement Twitter) avant d'être interpellé sur l'arbitrage du match.

Nous avons un énorme travail à faire pour que la france soit représentée dans les instances de World Rugby. Un seul arbitre de champ, personne au board, presque personne dans les commissions…. Du pain sur la planche ! — Florian Grill (@floriangrill) October 16, 2023

«Nous avons un énorme travail à faire pour que la France soit représentée dans les instances de World Rugby»

En effet, Ben O’Keeffe, l'arbitre du match, a été l'un des principaux acteurs du match et ses décisions n'ont pas été souvent en faveur des Bleus. La montée très (trop ?) rapide de Kolbe qui contre la transformation de Thomas Ramos en est le parfait exemple. Mais il est surtout loin d'être le seul. Florian Grill a conscience de la situation et propose une solution : « Nous avons un énorme travail à faire pour que la France soit représentée dans les instances de World Rugby. Un seul arbitre de champ, personne au board, presque personne dans les commissions…. Du pain sur la planche ! » Relancé sur le fait qu'il fallait y pense un peu plus tôt, le président de la FFR se justifie : « Nous y œuvrons sans cesse depuis 3 mois. Vendredi dans midi olympique je mentionnais le fait que la FFR ne pesait pas à l’international et que c’était un enjeu aussi ».

