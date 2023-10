XV de France : Thomas Pesquet s’en mêle et crie au scandale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le XV de France a probablement connu l'une des plus grandes désillusions de son histoire. Battus par l'Afrique du Sud (28-29), les homme de Fabien Galthié quittent leur Coupe du monde dès les quarts de finale, avec une pointe d'amertume compte tenu de l'arbitrage de Ben O’Keeffe. Même le célèbre astronaute Thomas Pesquet crie au scandale après la défaite.

La malédiction a encore frappé le XV de France. Opposés à l'Afrique du Sud pour l'un des chocs des quarts de finale de la Coupe du monde entre deux des meilleures nations mondiales, les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés d'un petit point (28-29) et après la rencontre, l'arbitrage de Ben O’Keeffe n'a pas manqué de faire parler. Entre la transformation contrée de Thomas Ramos par Kolbe ou encore certains coups de coudes non sanctionnés, Antoine Dupont a reconnu ne pas être « sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu ». Et visiblement il n'est pas le seul à le penser. « Le rugby est un sport qui, d’habitude, se joue à 15 contre 15 », a publié Thomas Pesquet sur X (anciennement Twitter). Ce qui lui a valu d'être rappelé à l'ordre par le Belge Sébastien Vander Steene : « J’ignorais que même en étant un astronaute français d’une certaine renommée…. on pouvait être un (très) mauvais perdant. Beau match de rugby avec 2 bonnes équipes en place…. tout simplement ».

Non mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui connaissent pas les règles, ça va bien là. Personne parlait,en Belgique, quand la France a gagné ? Tout le monde disait que c’était « un beau match avec 2 bonnes équipes » ? Et pourtant rien à voir niveau… — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 15, 2023

Une réponse qui n'a pas plu au célèbre astronaute français qui insiste en prenant pour exemple la demi-finale de la Coupe du monde de football en 2018 entre la France et la Belgique : « Non mais en plus de se faire voler, il faut se taper les mecs frustrés qui connaissent pas les règles, ça va bien là. Personne parlait, en Belgique, quand la France a gagné ? Tout le monde disait que c’était "un beau match avec 2 bonnes équipes" ? Et pourtant rien à voir niveau arbitrage. Sans déconner ». Une analogie qui a fait réagir le journalise belge Alexandre Braeckman : « En Belgique, quand on disait que la France n'était pas forcément plus forte que les Diables sur ce match, on se prenait une vague d'insultes et de vannes en MP. Je comprends la déception, je crois que vous allez vivre des heures complexes niveau vannes, malheureusement ».

En vrai j’adore la Belgique. Vraiment, sincèrement. Et j’ai honte des mecs qui ont insulté. Mais les types sur Twitter qui attendent depuis 2018 la première défaite française pour troller par pure aigreur, ça par contre j’ai du mal. Parce que Jean-Michel Codevi là, c’est juste… — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 15, 2023

