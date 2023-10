Le XV de France coule, «on a tous pris une grande claque dans la gueule»

Axel Cornic

Le rugby tricolore a du mal à se relever après l’élimination du XV de France en quart de finale, contre l’Afrique du Sud (28-29). Sélectionneur des Bleus de 2011 à 2015, Philippe Saint-André est revenu sur cette énorme désillusion, pointant du doigt certaines largesses de la part des hommes de Fabien Galthié.

La défaite du XV de France a suscité une énorme frustration, avec l’arbitrage de Ben O’Keeffe qui a notamment été retenu coupable de ce couac inattendu. Pourtant, le temps semble faire son travail et de plus en plus d’observateurs se détachent de ce sujet pour se concentrer sur des points plus importants, comme certaines erreurs françaises.

« Bien sûr on pourra parler de l'arbitrage, mais... »

C’est le cas de Philippe Saint-André, qui ne retient pas forcément que des bonnes choses de la prestation française. « On a tous pris une grande claque dans la gueule. Bien sûr les joueurs, le staff, mais aussi les amoureux du rugby et les supporters. Ça se joue à un point. Bien sûr on pourra parler de l'arbitrage, on pourra parler de beaucoup de choses » a déclaré l’ancien sélectionneur, dans l’émission quotidienne viaMidol .

« Dès qu'il y a eu du coaching, ça a été beaucoup plus difficile »