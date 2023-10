XV de France : La FFR se lâche après sa grande annonce sur Galthié !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré l'élimination du XV de France contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde, Fabien Galthié a été conforté dans ses fonctions par Florian Grill. Et le patron de la FFR en remet une couche sur le sort réservé à l'entraîneur des Bleus, qui reste l'homme de la situation à ses yeux.

Lundi matin, soit quelques heures seulement après la défaite du XV de France contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde (28-29), Florian Grill faisait une annonce majeure sur l'avenir de Fabien Galthié. Le président de la FFR, en dépit de ce résultat décevant face aux Springboks qui ont donc stoppé les Bleus dans la quête de leur premier titre mondial, a annoncé que Fabien Galthié resterait en place, lui dont le contrat court jusqu'en 2028 avec la Fédération. Et il n'en démord pas.

« Fabien est la bonne personne »

Interrogé par RMC , Florian Grill se justifie de nouveau sur ce choix, évident à ses yeux, de conserver Galthié à la tête du XV de France : « D'abord, j'ai confirmé Fabien dans ses fonctions parce que ce n’est pas le résultat d'un soir qui doit remettre en cause quatre années de travail qui ont donné d'excellents résultats. J'ai la certitude que Fabien est la bonne personne à la bonne place et qu'on a besoin de lui pour les échéances à venir. D'un point de vue sportif, il y a des choses à redire sur ce match. Il va falloir prendre le temps de se poser, d'analyser ça. Il le fera avec Jean-Marc Lhermet et c'est très bien qu'il le fasse. C'est une nécessité. Et puis après on va se revoir. Là, c’est un peu le temps de la digestion, il y a une forme de deuil qu'il faut admettre », explique le patron de la FFR.

« On a la mémoire courte... »