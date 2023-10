Après la Coupe du monde, Dupont connaît déjà son prochain défi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A peine plus de 48 heures après l'élimination du XV de France en quart de finale de sa Coupe du monde, les regards se portent désormais sur les futures échéances des hommes de Fabien Galthié. A l'image, du Tournoi des VI Nations. Mais pour Antoine Dupont, le prochain défi pourrait être différent. En effet, Florian Grill confirme que le capitaine des Bleus pourrait disputer les Jeux Olympiques.

Le rêve du XV de France a pris fin dimanche soir sur la pelouse du Stade de France. L'Afrique du Sud a effectivement dominé les Bleus (29-28) qui doivent désormais digérer en se tournant vers d'autres objectifs, à commencer par le Tournoi des VI Nations. Une compétition que pourrait manquer Antoine Dupont. Et pour cause, le capitaine du XV de France caresserait l'espoir de participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Interrogé à ce sujet, Florian Grill, président de la FFR, ne ferme d'ailleurs pas la porte à cette option.

XV de France : Dupont, Galthié… Le vibrant hommage de l’Afrique du Sud https://t.co/7LAWFkZvlu pic.twitter.com/b4H0vtnOP9 — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

«Si Antoine Dupont peut faire les Jeux Olympiques, c'est formidable»

« Si Antoine Dupont peut faire les Jeux Olympiques, c'est formidable. Moi j'assume très bien le fait qu'il puisse ne pas faire le tournoi (NDLR : des Six Nations). Il y a d'autres joueurs qui pourront montrer ce qu'ils valent à cette occasion. Antoine devra préparer les JO parce qu'on est un sport d'équipe. Et qu'il y a un temps de préparation pour s'intégrer dans le groupe aussi. Parce qu'il y a un groupe français qui existe et qu'Antoine a très bien compris qu'il était nécessaire d'en passer par là », assure-t-il au micro de France Bleu , avant d'en rajouter une couche.

«On aurait tort de s'en passer»