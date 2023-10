XV de France - Galthié : La statistique qui fait très mal après l’élimination !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sorti de la Coupe du Monde au stade des quarts de finale par l'Afrique du Sud dimanche soir, le XV de France ne remportera donc pas son premier sacre mondial cette année. Et avec cette élimination, Fabien Galthié et son groupe présentent l'un des pires parcours de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Explications.

Malgré son statut de favori de la Coupe du Monde 2023 qui se déroule sur ses terres, le XV de France a finalement chuté dimanche soir en quart de finale contre l'Afrique du Sud au Stade de France (28-29), et quitte donc la compétition avec de sérieux regrets. Fabien Galthié avait pourtant réussi, depuis sa nomination au poste d'entraîneur en 2020, à bâtir un groupe très solide, symbolisé par des individualités fortes comme son capitaine Antoine Dupont, ainsi que d'autres éléments très performants tels que Thomas Ramos ou encore Damian Penaud. Et pourtant...

L'un des plus mauvais parcours de l'histoire en Coupe du Monde

Même si le XV de France a affiché un visage prometteur tout au long de la compétition, une statistique vient clairement assombrir le bilan de Fabien Galthié à la tête des Bleus : en se faisant éliminer dès le quart de finale, l'entraîneur tricolore présente l'un des plus mauvais parcours de toute l'histoire du XV de France en Coupe du Monde. Par le passé, dans toutes ses participations au Mondial, la sélection française n'avait été éliminée qu'à trois reprises au stade des quarts de finale : en 1991, en 2015 et en 2019. Sinon, elle avait toujours réussi à attendre au moins le dernier carré.

Galthié va continuer avec le XV de France