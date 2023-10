Après Dupont, un autre joueur du XV de France tacle l’arbitre

Jean de Teyssière

Le XV de France a été éliminé de "sa" Coupe du monde dimanche dernier face à l'Afrique du Sud (28-29), en quart de finale. Matthieu Jalibert, Antoine Dupont, Cameron Woki ou Gaël Fickou ont tous dit adieu au rêve de remporter une Coupe du monde à domicile. Un match qui a été marqué par les décisions arbitrales de Ben O'Keeffe, pointées du doigt par les Français. Matthieu Jalibert, s'il ne veut pas non plus faire porter l'élimination sur le dos de l'arbitre, estime qu'il a quand même était en-dessous de l'enjeu.

Antoine Dupont était en colère à la suite de la défaite et de l'élimination de son équipe en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud. Le demi de mêlée avait eu des mots très forts envers l'arbitre du match, Ben O'Keeffe, estimant que son arbitrage n'avait pas « pas été au niveau de l'enjeu. » Son partenaire à l'ouverture, Matthieu Jalibert, a également parlé de l'arbitrage, mais à froid.

«J'ai trouvé l'arbitre dur avec nous dans les zones de ruck»

Invité de l'émission Super Moscato Show sur les ondes de RMC , Matthieu Jalibert s'est exprimé sur l'arbitrage de ce match : « C’est compliqué parce que dès que tu perds, il y a cette frustration et tu cherches un coupable. Mais le problème, je pense que sur la première heure c’est nous. On a eu des périodes de domination où on était vraiment en place, que l’on a eu des occasions mais où on n’a pas été capables de marquer. On s’est mis dans une position où on a laissé les Sud-Africains revenir et y croire. Forcément, l’arbitre est humain. Je ne vais pas revenir sur toutes les décisions, peut-être qu’il s’est trompé mais il est humain et tout le monde fait des erreurs. Que cela soit moi, les Boks, tout le monde. Après, moi je l’ai trouvé dur avec nous dans les zones de ruck. »

«Pour moi c’étaient des fautes évidentes à siffler»