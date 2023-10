XV de France : «On fait des erreurs», après la polémique, l’arbitre sort du silence

Jean de Teyssière

Dimanche dernier, le XV de France a été éliminé de la Coupe du monde de rugby par l'Afrique du Sud (28-29). Une terrible désillusion pour le rugby français qui pensait être capable de renverser les champions du monde et poursuivre l'aventure. À l'issue du match, de nombreuses personnes, y compris Antoine Dupont ont pointé l'arbitrage, pas au niveau de l'enjeu. L'arbitre du match, Ben O'Keeffe a répondu à ces accusations, assumant à demi-mot qu'il avait commis des erreurs.

La Coupe du monde est terminée pour le XV de France, mais elle se poursuit pour quatre autres équipes. La Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Angleterre et l'Afrique du Sud continueront de se battre pour tenter de devenir champions du monde. D'ailleurs, le très critiqué arbitre du quart de finale des Bleus face aux Springboks sera au sifflet de la demi-finale entre l'Angleterre et les Sud-Africains.

«Je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu»

Dimanche soir, à l'issue du match perdu par le XV de France, le capitaine, Antoine Dupont, n'y ait pas allé par quatre chemins pour critiquer l'arbitre du match, Ben O'Keeffe : « C’est difficile pour moi d’avoir ce discours, il me tarde de revoir les images. Il y a des situations claires et évidentes qui n'ont pas été sifflées mais je n'ai pas envie de faire l'aigri... Je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l'enjeu. »

«Nous ne sommes jamais parfaits et nous faisons des erreurs lors des matchs»