Coupe du monde de Rugby : Ils pourraient dire adieu au XV de France

Axel Cornic

L’élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde met fin aux espoirs de sacre, mais également à certaines carrières internationales. Uini Atonio et Romain Taofifenua ont déjà annoncé qu’ils ne reporteront plus le maillot de la France, mais d’autres pourraient bien suivre leur exemple.

C’est un cycle de quatre ans qui s’est terminé de la pire des façons. Favoris pour leur Coupe du monde, les Français ont chuté dès les quarts de finale face à l’Afrique du Sud, championne en titre. Un match qui a mis fin aux carrières internationales de deux cadres de Fabien Galthié.

XV de France Boudjellal balance une accusation sur l’arbitre https://t.co/nC5VD70ztv pic.twitter.com/eAx4tGXwR4 — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Clap de fin pour Atonio et Taofifenua

Uini Atonio et Romain Taofifenua, qui ont tous les deux 33 ans, ont annoncé vouloir prendre leur retraite internationale, ce qui a été confirmé dès dimanche par Fabien Galthié. « Il y a deux joueurs qui arrêtent, ça c’est sûr, ce sont Uini Atonio et Romain Taofifenua. Pour le reste, ce qu’ont vécu les joueurs, cela fait partie de l’écriture et du livre de l’équipe de France » a déclaré le sélectionneur du XV de France, lors de la conférence de presse d’après-match. A noter que plusieurs membres du staff vont également partir, avec notamment le duo formé par Karim Ghezal et Laurent Labit, qui rejoindra le Stade Français.

« Pour moi, la prochaine Coupe du monde, ce sera compliqué »