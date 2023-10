XV de France : Galthié viré ? Une annonce est lâchée sur son avenir

Thibault Morlain

Pour la Coupe du monde de rugby 2023, en France, le XV de France s'est finalement arrêté en quart de finale, éliminé par l'Afrique du Sud. Une terrible désillusion pour le rugby français, qui croyait fort aux chances des joueurs de Fabien Galthié. Une élimination prématurée qui a d'ailleurs fait dire à certains qu'il fallait se séparer du sélectionneur du XV de France, sous contrat jusqu'en 20228. Cela n'est toutefois pas dans les plans de la FFR.

Alors que le XV de France rêvait de remporter sa première Coupe du monde de rugby, encore plus à domicile, cela ne sera finalement pas le cas en 2023. Antoine Dupont et compagnie se sont arrêtés en quart de finale, éliminés par l'Afrique du Sud. Si Fabien Galthié a réussi à remettre le XV de France en ordre de marche, cela n'a pas été suffisant pour remporter le Mondial. Les Bleus vont donc repartir sur un nouveau projet, mais toujours avec Galthié aux commandes.

« Il sera là à la Coupe du monde en 2027 »

Invité de Télématin sur France 2 , Florian Grill a été très clair concernant l'avenir de Fabien Galthié : il n'a jamais été question de se séparer du sélectionneur du XV de France. « Est-ce qu'on a perdu à cause du sélectionneur ? Non pas du tout. Le sélectionneur a 80% de victoires sur les 4 dernières années. On est passé de la 9ème à la 2ème place mondiale. Des gens m'ont dit qu'il fallait virer Fabien Galthié, mais pas du tout... Il faut savoir raison garder. Est-ce que je me suis posé la question sur Fabien Galthié ? Même pas. Pas une seconde. Ce n'est pas sur un match que vous décidez d'un sélectionneur. On a découvert Fabien Galthié et de voir la qualité de son travail, à la fois technique mais aussi humain. A-t-il proposé de partir ? Non. Il a forcément eu un coup sur la tête parce que ne ce n'est pas le résultat qu'il espérait, que nous espérions. Mais pas du tout. C'est quelqu'un de déterminé. Sera-t-il là à la Coupe du monde 2027 ? Il sera là à la Coupe du monde en 2027 », a lâché le président de la FFR à propos de Galthié, qu'on verra donc avec le XV de France lors de la prochaine Coupe du monde en 2027.

