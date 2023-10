Coupe du monde de Rugby : «Un gros vide», un cadre de Galthié vide son sac

Alexis Brunet

Le XV de France faisait partie des favoris pour la victoire finale à la Coupe du monde. Les Bleus pouvaient s'appuyer sur la ferveur de leur public, vu que la compétition se jouait en France, mais aussi sur une génération dorée. Finalement les rêves des Français se sont brisés en quart de finale, avec une défaite face à l'Afrique du Sud. Louis Bielle-Biarrey est d'ailleurs revenu sur ce match, et l'ailier a toujours du mal à digérer.

Après plusieurs finales perdues, la majorité des Français pensait que c'était enfin la bonne occasion pour décrocher la Coupe du monde de rugby. La compétition se déroulait en France, et le sélectionneur Fabien Galthié avait à sa disposition une équipe très performante, autour de son capitaine Antoine Dupont. Finalement rien ne s'est passé comme prévu, et le XV de France n'a même pas pu atteindre la finale, éliminé dès les quarts de finale, par l'Afrique du Sud, sur le score de 28-29.

Louis Bielle-Biarrey a beaucoup de regrets

Le XV de France a donc quitté précocement sa compétition, et les jours qui ont suivi ont été très durs pour les joueurs de Fabien Galthié. Les regrets ne partiront d'ailleurs probablement jamais pour certains, comme c'est le cas pour Louis Bielle-Biarrey, qui s'est confié à TF1 . « Je pense qu’on n’a pas grand-chose à envier aux demi-finalistes et aux finalistes. On est tous frustrés, mais c’est plus dur de regarder les matchs. Il y a beaucoup de bonheur, mais beaucoup de regrets face à l’Afrique du Sud. On ne passe pas loin, ce sont des détails qui manquent à la fin. On prend des essais sur des chandelles, c’est notre responsabilité. (...) Depuis le 3 juillet, on était tous ensemble. Perdre ce quart et qu’en deux jours tout le monde se retrouve chez soi, ça fait un gros vide. »

XV de France : Le nouveau Antoine Dupont est déjà trouvé https://t.co/GJIu877lsL pic.twitter.com/ESvBH31IQX — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

Retour au Top 14

Afin d'essayer de chasser ces mauvais souvenirs, les joueurs du XV de France vont rapidement retrouver le chemin du Top 14. Le championnat de France de rugby reprend ce dimanche avec plusieurs matches, et notamment le derby entre l'UBB et le Stade Toulousain, qui aura lieu au Stade Ernest-Wallon.