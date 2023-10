L'ancien boss du XV de France derrière le succès de l’Afrique du Sud ?

Axel Cornic

Ancien du Stade Toulousain, Daan Human est derrière l’une des énormes forces de cette Afrique du Sud : la mêlée. Et s’il en est arrivé jusque-là, avec une finale de Cupe du monde à disputer ce samedi, c’est en grande partie grâce à un certain Guy Novès, son ancien entraineur à Toulouse ainsi qu’ancien sélectionneur du XV de France.

Championne au Japon en 2019, l’Afrique du Sud se présentera ce samedi au Stade de France pour réaliser un doublé et peut-être instaurer un nouveau record avec le plus de titres détenus par une seule nation. Cela est notamment dû à un secteur de jeu, la mêlée, qui a parfaitement été utilisée par les Springboks au cours de leurs parcours en cette Coupe du monde.

« Je suis allé voir Guy Novès pour lui dire que je ne ferais pas ma dernière année de contrat »

Derrière cette mêlée on peut trouver un homme bien connu par les suiveurs de Top 14 avec Daan Human, qui a porté le maillot du Stade Toulousain de 2004 à 2012. Mais s‘il est là, il le doit surtout à un ancien sélectionneur du XV de France ! « Dans ma dernière année à Toulouse, il me restait encore un an de contrat. Je suis allé voir Guy Novès pour lui dire que je ne le ferais pas, parce que mon père avait des problèmes de santé et qu’il avait plus besoin de moi à la ferme que le Stade Toulousain avait besoin de moi en tant que joueur » a confié l’ancien pilier, dans les colonnes de Midi Olympique . « Les larmes lui sont montées et on a discuté. Il a compris ma décision, d’autant que j’avais mal aux cervicales ».

« C’est lui qui a semé la première graine dans ma tête »