Racisme à la Coupe du monde de Rugby, le coup de gueule de l’Angleterre

La demi-finale de la Coupe du monde 2023 entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud (15-16), a été entachée par une polémique impliquant le troisième-ligne Tom Curry et le talonneur Mbongeni Mbonambi. Le premier a en effet accusé le second d’avoir tenu des propos racistes, mais World Rugby n’a pas souhaité donner suite à cette affaire.

C’est sans aucun doute une polémique dont on aurait pu se passer. Après les débats enflammés autour de l’arbitrage de Ben O’Keeffe, la demi-finale entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud a été entachée d’une affaire plus sombre. L’anglais Tom Curry a en effet accusé son adversaire Mbongeni Mbonambi d’avoir tenu des propos racistes à son encontre.

World Rugby innocente Mbonambi

Faite de preuves, World Rugby a finalement décidé d’innocenter Mbonambi, qui sera d’ailleurs titulaire pour la finale de ce samedi face à la Nouvelle-Zélande. Une annonce qui a provoqué la colère de la Fédération anglaise de rugby. « La RFU soutient pleinement Tom Curry dans son discours sur le comportement raciste qu'il a subi alors qu'il jouait pour l'Angleterre contre l'Afrique du Sud » peut-on lire dans un communiqué publié ce jeudi.

« La RFU est profondément déçue par la décision prise par World Rugby »