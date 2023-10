Coupe du monde de Rugby : Le XV de France floué par l’arbitrage, il met fin au débat

Axel Cornic

L’élimination du XV de France de la Coupe du monde 2023 a déclenché énormément de débats, notamment concernant l'arbitrage de Ben O’Keeffe. Certaines situations divisent toujours les observateurs, mais le président de la Fédération française de rugby Florian Grill, a tenu à mettre un point final à cette polémique.

Après l’énorme feuilleton Antoine Dupont, dont le retour à la compétition a tenu en haleine tout le rugby français, c’est l’arbitrage qui était le grand sujet de cette Coupe u monde. Les observateurs et le public tricolore s’est en effet insurgé envers certaines décisions de Ben O’Keeffe lors du quart de finale perdu contre l’Afrique du Sud (28-29).

« On a trop parlé de l’arbitrage »

Depuis quelques jours, autour du XV de France on tente toutefois d’éteindre cette polémique et c’est le cas avec Florian Grill. « On a trop parlé de l’arbitrage. La raison pour laquelle les parents envoient leurs enfants au rugby, c’est parce que justement on apprend le respect et je pense qu’il fait respecter l’arbitrage » a déclaré le président de la FFR, invité de Télématin sur France 2 .

« On prend quatre essais et ces essais ne sont pas le fait de l’arbitre »