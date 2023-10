Polémique sur l’arbitrage, la France n’a pas dit son dernier mot

Axel Cornic

L’arbitrage de Ben O’Keffe lors du quart de finale entre le XV de France et l’Afrique du Sud (28-29), a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Et au moment où la demi-finale qu’auraient pu disputer les Bleus se joue, le président de la FFR a annoncé avoir fait un rapport à World Rugby à ce sujet.

Toute la semaine, les différents débats autour de l’arbitrage ont fait rage, avec des images précises qui ont hanté les nuits des supporters français. Le week-end des demi-finales a encore plus brûlé les cicatrices tricolores et la colère devrait finalement faire place à l’acceptation de ce qui restera un véritable échec pour le XV de France.

« Bien sûr, on a fait un rapport s'agissant de l'arbitrage »

Au micro de RMC Sport , le président de la Fédération française de rugby a toutefois annoncé avoir posé réclamation après l’arbitrage parfois douteux de Ben O’Keeffe. « Bien sûr, on a fait un rapport s'agissant de l'arbitrage. Pas une réclamation parce que de toute façon le match ne va pas être rejoué » a expliqué Florian Grill. « Bien sûr on a discuté assez fermement avec World Rugby parce que sur la vingtaine de commissions qu'on a au sein de World Rugby, il y avait finalement un ou deux Français à peine impliqués. On a besoin d'investir et de peser dans l'organisation World Rugby ».

« L'arbitre, il est faillible, comme un joueur est faillible »