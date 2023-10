Les Blacks en finale, Jordan et Whitelock vers un record

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Sans surprise, la Nouvelle-Zélande a dominé l’Argentine ce vendredi soir en demi-finale (44-6) et s’est offert un ticket pour une cinquième finale de Coupe du monde. Une troisième finale pour le monument Sam Withelock. Et un record d’essais en vu pour l’ailier Will Jordan.

Les Pumas n’ont pas réussi à déjouer les pronostics. Loin de là. Ce vendredi, sur la pelouse du Stade de France, les All Blacks étaient plus forts, incontestablement. Et le score rapidement acquis pour les joueurs de Ian Foster prouve si besoin qu’il y avait bien un niveau d’écart entre les deux nations. Les Blacks ont marqué sept essais au total, contre aucun côté argentin. Preuve aussi que les coéquipiers de Sam Cane montent en puissance depuis le début du Mondial et leur défaite inaugurale contre les Bleus. A l’image de l’ailier Will Jordan, auteur d’un triplé face aux Pumas. Il rejoint le cercle fermé des joueurs à huit essais lors dans une même Coupe du monde. Dans l’histoire aux côtés de ses compatriotes Jonah Lomu, et Julian Savea et du Sud-Africain Bryan Habana, il pourrait les dépasser tous en cas de nouvel essai en finale samedi prochain.

A hat-trick in a Rugby World Cup semifinal 🫡Will Jordan brings up his 8th try at the tournament, equalling the men’s record at Rugby World Cups 👏#AllBlacks pic.twitter.com/YdIudYkcvz — All Blacks (@AllBlacks) October 21, 2023

Sam Withelock, un monument du rugby !

Les All Blacks vont donc disputer une cinquième finale de Coupe du monde, en quête d’un quatrième titre historique. Symbole de cette équipe de Nouvelle-Zélande qui cultive le mythe et dépasse les records : l’immense Sam Whitelock ! Le deuxième-ligne a déjà pulvérisé le record du nombre de sélections durant ce Mondial en enregistrant une 152ème cape. Mais le « Gran’ Dad » comme le surnomment ses coéquipiers va aussi devenir samedi prochain le seul joueur de l’histoire à disputer une troisième finale de Coupe du monde. Et donc peut-être le seul à en gagner trois ! Oui car le grand Sam était déjà du titre de 2011 face à Thierry Dusautoir et consorts, et déjà du titre de 2015 en Angleterre. La fin de vie internationale serait donc bien belle pour Sam Withelock s’il finissait avec un nouveau trophée Webb Ellis dans les mains. Ce serait alors l’heure de la retraite ? Non. Malgré ses 35 ans, Sam Whitelock a signé avec la Section Paloise pour un dernier tour d’honneur en Top 14. Insubmersible ! Comme les All Blacks !.