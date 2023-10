XV de France - Afrique du Sud : Emmanuel Macron s’immisce dans la polémique

Axel Cornic

Présent au Stade de France lors du quart de finale perdu par les Bleus face à l’Afrique du Sud (28-29), Emmanuel Macron a enfin pris la parole. Il évoque notamment le sentiment d'injustice qui règne autour du XV de France depuis cet échec, avec notamment un arbitrage de Ben O’Keeffe très critiqué.

Le soufflé semble être retombé. Alors que cette Coupe du monde battait des records d’audience et que l’engouement populaire semblait énorme, l’élimination du XV de France a tout stoppé. Car la plupart des observateurs semblent surtout occupés à revenir sur les circonstances parfois controversées de ce quart de finale contre l’Afrique du Sud, alors que les demi-finales débutent ce vendredi.

Coupe du monde de Rugby : La polémique est relancée pour le XV de France ? https://t.co/W6qtbd19YR pic.twitter.com/9K6ZVEV713 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« On a tous trouvé ça injuste, qui par l’arbitrage, qui pour d’autres raisons »

En marge d’une visite au siège du comité d’organisation de la Coupe du monde 2023, Emmanuel Macron a commenté ce coup dur pour le rugby français, revenant lui aussi sur l’arbitrage. « On a tous été meurtris, déçus après ce quart de finale. On a tous trouvé ça injuste, qui par l’arbitrage, qui pour d’autres raisons » a déclaré le Président de la République française, d’après Le Parisien . « Mais c’est la loi du sport et nous devons l’accepter. Nous devons surtout être fiers de cette équipe de France et de ce qu’elle a réalisé depuis quatre ans ».

« J’assiste depuis le début de ce Mondial de rugby à une chorégraphie magique dans toutes les villes hôtes »