Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Argentine - Nouvelle-Zélande

Malgré l'élimination du XV de France dimanche dernier face à l'Afrique du Sud, la Coupe du monde de rugby se poursuit ce vendredi soir avec la première demi-finale qui opposera l'Argentine à la Nouvelle-Zélande. A 21h00, Angus Gardner donnera le coup d'envoi de cette rencontre dans un Stade de France comble.

Les All Blacks sont bien de retour. Impressionnants face à l'Irlande samedi dernier, les coéquipiers d'Ardie Savea visent une cinquième finale dans l'histoire de leur sélection. Pour cela il faudra battre les Pumas. Argentine - Nouvelle-Zélande, c'est ce vendredi 20 octobre à 21h00 !

Une formalité pour les All Blacks ?

De ce qu'on voit depuis le début du tournoi, ça ne devrait pas faire un pli. Alors certes, l'Argentine est une équipe qui ne lâche rien mais pour battre la Nouvelle-Zélande, il faudra montrer beaucoup plus. Loin d'être favoris, les Pumas ont encore faim et ils croient en eux. « Quand tu entres sur le terrain, tu es là pour gagner, tu y crois. Oui, nous avons encore quelques premières à réaliser (en cas de succès, l'Argentine se qualifiera pour la première fois de son histoire en finale de Coupe du monde, N.D.L.R.). Nous avons été la première équipe d'Argentine à battre la Nouvelle-Zélande, c'est la preuve qu'on peut battre n'importe qui. On a confiance en notre équipe et nos joueurs. C'est le moment de sortir le match de notre vie et de tout donner », souligne le capitaine Julian Montoya. « On connait la puissance physique de la Nouvelle-Zélande mais nous croyons en nous. Si je devais laisser un message à nos supporters, ce serait qu'ils doivent croire en nous. Nous, les Pumas, nous allons tout faire pour que vendredi soir soit un grand jour, peu importe le résultat. J'espère qu'ils seront fiers de ce qu'ils vont voir sur le terrain », ajoute de son côté Thomas Gallo. Forcément, cela serait une grosse surprise de voir les All Blacks se faire éliminer. Les joueurs de Ian Foster ont fait le plus dur en battant le favori absolu, l'Irlande, samedi dernier. L'erreur est interdite pour les All Blacks. « Pour la Nouvelle-Zélande, ça serait une faute professionnelle de perdre contre l'Argentine », relève même un journaliste de Midi Olympique . Dans les rangs néo-zélandais, on se méfie donc de l'excès de confiance. « Voir la France se faire éliminer, ça remet la tête à l'endroit. Et puis on n'a pas envie de revivre la même semaine de merde qu'il y a quatre ans au Japon, de devoir jouer le match pour la troisième place. Plus que l'adversaire, on entretient la faim d'aller en finale. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut être. Et c'est bien de se mettre un peu les boules. Avoir peur, ça file de l'énergie », a déclaré Dan Coles.

Horaire et diffusion TV d'Argentine - Nouvelle-Zélande

Le coup d'envoi sera donné par l'Australien Angus Gardner à 21h00 depuis le Stade de France à Saint Denis. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Argentine - Nouvelle-Zélande

La composition de l'Argentine : 15. Mallia ; 14. Boffelli, 13. Cinti, 12. Chocobares, 11. M. Carreras ; 10. S. Carreras, 9. Bertranou; 7. Kremer, 8. Isa, 6. Gonzalez ; 5. Lavanini, 4. Petti ; 3. Gomez Kodela, 2. Montoya (cap.), 1. Gallo.



Les remplaçants argentins : 16. Creevy, 17. Sclavi, 18. Bello, 19. Alemanno, 20. Bruni, 21. Bazan Velez, 22. Sanchez, 23. Moroni.



La composition de la Nouvelle-Zélande : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Telea ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Frizell ; 5. S. Barrett, 4. Whitelock ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.



Les remplaçants néo-zélandais : 16. Taukei'aho, 17. Williams, 18. Newell, 19. Retallick, 20. Papali'i, 21. Christie, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.