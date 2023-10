Le XV de France bat les All Blacks, il dénonce un «retournement de veste»

Jean de Teyssière

Le XV de France est certes éliminé de la Coupe du monde, mais la compétition continue. Ce vendredi soir, la surprenante équipe d'Argentine affrontera la Nouvelle-Zélande, tombeuse de l'Irlande. A en lire les réactions avant le match face au XV du Trèfle, on dirait presque que les All Blacks ont réalisé un exploit en se qualifiant à leurs dépens en demi-finale. Ici où en Nouvelle-Zélande, Tana Umaga déplore les retournements de veste concernant leur équipe nationale.

L'Argentine se dressera face à la Nouvelle-Zélande ce vendredi au Stade de France et rares sont ceux qui voient les All Blacks tomber face aux Pumas . Mais en quarts de finale, peu nombreux étaient ceux qui voyaient la Nouvelle-Zélande battre l'Irlande. Considéré comme le favori au titre final, le XV du Trèfle n'a jamais réussi à mener au score pour finalement s'incliner 24-28. Les Blacks , qui avaient perdu le match d'ouverture face au XV de France faisaient moins peur qu'auparavant, mais ils se sont réveillés, et toute une nation derrière eux croit désormais à un quatrième titre de champion du monde.

«J’ai eu de la peine pour Ian Foster»

Tana Umaga, l'ancien capitaine des All Blacks, reconnait avoir ressenti de la tristesse envers le sélectionneur néo-zélandais, Ian Foster, comme il l'explique au Figaro : « J’ai eu de la peine pour Ian Foster. J’ai pensé à lui, à ce qu’il a vécu. On aime notre équipe nationale, comme tout le monde. Les gens aiment s’exprimer et ils emploient rarement des mots gentils à l’égard des entraîneurs. Il a traversé des moments difficiles. J’ai de la compassion pour lui et sa famille. »

« Maintenant que nous sommes en demi-finale, tout le monde retourne sa veste au pays»