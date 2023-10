Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Angleterre - Afrique du Sud

Arnaud De Kanel

Dimanche dernier, l'Angleterre et l'Afrique du Sud battaient respectivement les Fidji (30-24) et le XV de France (28-29) pour décrocher leur billet pour les demi-finales. Ce samedi, les deux équipes se retrouvent donc au Stade de France pour décrocher un ticket en finale comme en 2019. Ben O'Keeffe donnera le coup d'envoie à 21h00.

C'est un remake de la finale de 2019 qui nous attend. Il y a quatre ans, l'Afrique du Sud et l'Angleterre s'étaient en effet affrontées pour remporter le trophée Webb Ellis. La rencontre avait tourné à l'avantage des Springboks. Le XV de la Rose tient donc sa revanche tant attendue.



L'exploit impossible de l'Angleterre ?

Le sélectionneur Steve Borthwick a réussi à remettre le navire anglais à flots. Arrivé en début d'année suite au départ d'Eddie Jones, Borthwick n'a ni réalisé un bon Tournoi des VI Nations, ni une bonne préparation à la tête de l'Angleterre. Pourtant, le XV de la Rose, qui a bénéficié d'une partie de tableau assez ouverte, se retrouve à disputer les demi-finales du Mondial. Une revanche pour lui mais également pour ses hommes qui étaient présents en 2019 lors de la défaite en finale face aux Boks. « On se concentre surtout sur nous. C’est ce qu’on fait chaque semaine. Je pense qu’il n’y a que ça qui compte. L’équipe a progressé. Ce groupe croit en lui. Certains joueurs ont l’habitude du très haut niveau. Ils ont hâte. Depuis le mois de juillet, avant la compétition, je ne parle que de ce que l’on maîtrise, de notre parcours, de l’expérience que j’ai tirée de mes échanges avec d’autres entraîneurs, qu’ils soient du monde du rugby ou non, qui ont vécu une Coupe du Monde et de leur approche. Il fallait qu’on continue de bâtir sur nos forces et en fonction de notre plan de jeu. On ne pense pas aux autres. On a tracé notre propre chemin. C’est du court terme, donc on doit vite construire l’équipe à chaque fois. Les joueurs l’ont vite compris. On est à deux jours d’une demi-finale contre la meilleure équipe du monde. C’est superbe », a déclaré Steve Borthwick en conférence de presse. L'Angleterre a donc beaucoup moins à perdre qu'à gagner. A l'inverse de l'Afrique du Sud qui a fait le plus gros en sortant du groupe de la mort et en éliminant le XV de France dimanche dernier. Mais face à des Anglais revanchards, méfiance...

Horaire et diffusion TV d'Angleterre - Afrique du Sud

Le coup d'envoi sera donné par le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe à 21h00 depuis le Stade de France à Saint Denis. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Angleterre - Afrique du Sud

La composition de l'Angleterre : 15. Steward ; 14. May, 13. Marchant, 12. Tuilagi, 11. Daly ; 10. Farrell (cap.), 9. Mitchell ; 7. Curry, 8. Earl, 6. Lawes ; 5. Martin, 4. Itoje ; 3. Cole, 2. George, 1. Marler.



Les remplaçants anglais : 16. Dan, 17. Genge, 18. Sinckler, 19. Chessum, 20. Vunipola, 21. Care, 22. Ford, 23. Lawrence.



La composition de l'Afrique du Sud : 15. Willemse ; 14. Arendse, 13. Kriel, 12. de Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. Reinach ; 7. du Toit, 8. Vermeulen, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.



Les remplaçants sud-africains : 16. Fourie, 17. Nché, 18. Koch, 19. Snyman, 20. Smith, 21. de Klerk, 22. Pollard, 23. Le Roux.