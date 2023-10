XV de France : Nouveau coup de gueule en direct sur l’arbitrage

Arnaud De Kanel

Moins d'une semaine après l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud (28-29), la plaie est encore ouverte pour certains observateurs. A l'image de Philippe Saint-André, Denis Charvet en a remis une couche sur l'arbitrage ce samedi. L'ancien centre tricolore a de nouveau crié au scandale à propos de l'arbitrage de Ben O'Keeffe.

La Coupe du monde est terminée depuis dimanche dernier pour le XV de France. Battus par l'Afrique du Sud, les coéquipiers d'Antoine Dupont peinent encore à s'en remettre. Le plus dur dans tout cela est certainement que le match s'est joué sur une accumulation de décisions litigieuses. Déjà furieux dans le Moscato Show vendredi, Denis Charvet a fait part de son mécontentement ce samedi matin dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC .

XV de France : Galthié à l’origine d’une révolution ? https://t.co/2T6TFpEP2J pic.twitter.com/iq8WErRAb3 — le10sport (@le10sport) October 21, 2023

«Il a eu un mauvais arbitrage qui ont des conséquences désastreuses»

« On aurait dû tuer le match. On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. On a 1000 fois occasions pour tuer le match, c’est un fait réel mais ça ne me suffit pas parce que je suis allé voir les images. Lundi et mardi je n’étais pas en colère, mais après on m’a bourré le crâne. J’ai bien disséqué 1000 fois l’image d’Etzebeth. Qu’on m’explique d’Etzebeth n’a pas le mauvais réflexe, c’est impossible à la vitesse où ça va. On me dit : 'il a voulu mettre le ballon en arrière'. Non, ça va à 3000 à l’heure, c’est impossible. Sauf que (le problème) ce n’est pas qu’Etzebeth fasse un en-avant ou pas, on s’en fout, c’est pourquoi le TMO (l'arbitrage vidéo, NDLR) ne va pas revoir l’image ? Pourquoi l’arbitre dit: 'j’ai vu le ballon derrière et ça me suffit. Je ne dis pas que l’arbitre a pris des décisions sciemment contre nous, non. Il a eu un mauvais arbitrage qui ont des conséquences désastreuses », s'est emporté Denis Charvet. L'ancien joueur du XV de France en a ras le bol que le scénario se répète depuis 40 ans.

«40 ans qu’on se fait mal arbitrer»