XV de France : Réunion au sommet entre la FFR et Fabien Galthié

Axel Cornic

Florian Grill et Jean-Marc Lhermet, respectivement président et vice-président de la FFR, ont parlé avec Fabien Galthié pour la première fois depuis l’élimination du XV de France de sa Coupe du monde. L’occasion pour faire un point sur la situation, sachant que de tout façon le sélectionneur est encore sous contrat jusqu’en 2028 et a été récemment conforté pour son avenir.

La déception est toujours présente, mais peu à peu le rugby va faire son deuil. Car depuis quatre ans, les efforts ont été énormes pour faciliter la vie au XV de France et il n’est pas sûr que tout soit pareil en vue de la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra en Australie en 2027.

« On s'est dit après le match qu'il fallait qu'on échange dans la semaine »

C’est en partie pour préparer l’avenir, que la Fédération française de rugby a souhaité rencontrer Fabien Galthié quelques jours après l’élimination face à l’Afrique du Sud. « On s'est dit après le match qu'il fallait qu'on échange dans la semaine. C'était une demande mutuelle. On voulait commencer à sortir du gros coup de massue qu'on s'est pris derrière la tête dimanche pour repartir sur d'autres choses. C'était constructif » a expliqué à L’Equipe Jean-Marc Lhermet, vice-président de la FFR.

« C'était très positif, on prépare l'avenir et on regarde les points d'amélioration »