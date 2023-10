Le XV de France éliminé, un joueur de Galthié ne s’en remet pas

Axel Cornic

Quasiment une semaine après l’élimination du XV de France de sa Coupe du monde, Peato Mauvaka a livré un long entretien à Midi Olympique. Le talonneur, véritable révélation de la compétition, est revenu sur les instants après cette cruelle élimination en quart de finale face à l’Afrique du Sud (28-29).

De l’eau est coulé sous les ponts, des jours sont passés, mais l’amertume est toujours là. La France que tout le monde voyait aller loin s’est arrêtée en quart de finale, dans un match aux circonstances étranges face à l’Afrique du Sud, le Champion sortant.

« Je suis triste et dégouté »

Auteur d’une prestation titanesque, Peato Mauvaka a forcément du mal à digérer. « J’ai dit après le match que j’étais triste et dégouté. C’est toujours pareil. Je suis triste et dégouté. C’est encore dur de réaliser que c’est fini... Terminer comme ça, c’est... J’aurais tellement aimé qu’on continue l’aventure, que la compétition ne s’arrête pas là » a expliqué à Midi Olympique le talonneur, qui n’a toujours pas revu ce match. « Non, je ne l’ai pas revu. Je n’en suis pas encore capable. Je vais attendre un peu avant de regarder à nouveau ce match ».

« Et là, ça se finit. Comme ça, pour un petit point »