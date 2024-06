NBA : Mikal Bridges quitte les Brooklyn Nets mais reste à New York, une première depuis 1983

Florian Barré

À la veille de la Draft de la NBA, les Knicks et les Nets ont effectué leur premier échange depuis 1983 et de quelle manière ! En effet, New York a accepté d'acquérir Mikal Bridges de Brooklyn contre Bojan Bogdanovic, cinq choix de première tour de draft, un échange de choix de premier tour et une sélection de deuxième tour. En somme, les Knicks visent le titre et tout de suite !

Les Knicks de New York et les Nets de Brooklyn ont passé plus de quatre décennies sans effectuer d'échange, mais leur premier depuis 1983 valait bien la peine d'attendre puisque Mikal Bridges rejoint ses anciens coéquipiers de Villanova Jalen Brunson, Donte DiVincenzo et Josh Hart chez les Knicks. Dans le même temps, Brooklyn a récupéré une quantité monstre de choix de draft, dont deux de ses propres choix d’Houston ainsi que cinq premiers tours des Knicks plus un échange non protégé.

Pourquoi avoir abandonné la piste Mitchell ?

Ainsi, il ne fait aucun doute que les Nets passent en mode reconstruction et que les Knicks veulent aller chercher un nouveau titre NBA. Alors qu’ils ont longtemps cherché à récupérer Donovan Mitchell, ces derniers pensent avoir enfin trouvé la bonne cible en raison de la polyvalence de Bridges, de sa durabilité, de sa parenté avec le noyau du roster, de son âge (27 ans) et de l’envie de celui-ci de rejoindre l’autre franchise new-yorkaise.

Un contrat raisonnable

Ensemble, ils chercheront à mettre fin au printemps prochain à une disette de 52 ans en championnat pour les Knicks, qui ont récemment remporté une série éliminatoire lors de saisons consécutives pour la première fois en 24 ans, avant de chuter en demi-finales de Conférence Est face aux Indiana Pacers (4-3). Par ailleurs, il reste 48M$ sur deux ans sur le contrat actuel de Mikal Bridges. À noter que Bridges n’a jamais raté un match dans sa carrière NBA et a récolté en moyenne 19,6 points par match la saison dernière avec Brooklyn. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs 3-D de la ligue.